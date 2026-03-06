VÍDEO: Valverde salva Real Madrid de novo deslize com golo aos 90+4
«Merengues» vencem o Celta de Vigo por 2-1
«Merengues» vencem o Celta de Vigo por 2-1
Vindo de duas derrotas, o Real Madrid esteve muito perto de tropeçar novamente no campeonato espanhol, mas, graças a um golo nos descontos, venceu por 2-1 na visita ao Celta de Vigo, a contar para a 27.ª jornada.
Os «merengues», que estão a contas com uma vaga de lesões, até abriram o marcador nos Balaídos logo aos 11 minutos, após um remate muito bem colocado por Aurélien Tchouaméni, na sequência de um canto estudado.
No entanto, a turma da Galiza deu uma excelente réplica e chegou ao empate aos 25 minutos. Williot Swedberg fez o que quis de Trent Alexander-Arnold e serviu Borja Iglesias para golo.
Com falta de soluções no banco, Álvaro Arbeloa socorreu-se dos miúdos para tentar algo diferente na segunda parte, mas o herói foi mesmo o capitão. Já ao quarto minuto de descontos, Fede Valverde atirou de fora da área, a bola desviou e enganou por completo Ionut Radu.
Com este triunfo, o Real Madrid segue no segundo lugar, mas passa a somar 63 pontos, a apenas um do líder Barcelona, que visita o Athletic Bilbao no sábado. Já o Celta, que tem 40 pontos, sabe que, aconteça o que acontecer nesta ronda, não vai sair do sexto lugar.