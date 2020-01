No primeiro treino aberto aos órgãos de comunicação social na era Quique Setién, o novo treinador do Barcelona também participou em alguns exercícios com os seus jogadores e saltou à vista um momento curioso, com o médio chileno Arturo Vidal.

No jogo do «meiinho», com Setién ao meio a tentar recuperar a bola, Vidal tentou fazer-lhe uma cueca, mas deu-se mal. Não conseguiu e Setién, num gesto de boa disposição e brincadeira, agarrou o sul-americano pelo pescoço de forma amigável, entre gargalhada geral.