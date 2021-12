O Villarreal ainda apanhou um susto, mas acabou a golear o Alavés por 5-2, em jogo em atraso da quarta jornada da Liga espanhola.



O «Submarino Amarelo» teve uma entrada fortíssima na partida e à passagem da meia-hora de jogo já vencia confortavelmente por 2-0. Gerard Moreno finalizou uma jogada de grande nível entre ele e Parejo e abriu o marcador e a equipa da casa aumentou a vantagem por Dia.



Sem Loum, o Alavés conseguiu encurtar diferenças no marcador graças a um golo de Pons após corte imperfeito da defesa adversária. Aos 65 minutos, o 18.º classificado da Liga espanhol empatou e silenciou a «afición» do Villarreal: marcou Joselu.



Unai Emery fez três substituições logo de seguida e o Villarreal desatou a marcar golos no quarto de hora final. Parejo serviu de bandeja Dia para o 3-2 e depois, foi o próprio avançado senegalês quem serviu Pino para o 4-2. Em cima do apito final, Gerard Moreno bisou e fixou o resultado final.



Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Villarreal chegou aos 25 pontos e ao 9.º posto. Por sua vez, o Alavés continua em zona de descida: é antepenúltimo com 15 pontos.