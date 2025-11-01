O Villarreal, com Renato Veiga a titular, goleou na receção ao Rayo Vallecano, este sábado, por 4-0, na 11.ª jornada da Liga espanhola.

Apesar do resultado confortável, houve um lance que marcou o jogo e que nem sequer deu em golo.

Quando os anfitriões já venciam por 1-0, graças a um golo de Gerard Moreno (22m), Nicolas Pépé teve uma grande oportunidade para marcar, mas desperdiçou de forma incompreensível, aos 53 minutos. Sem guarda-redes na baliza, o costa-marfinense atirou por cima, quando estava a escassos metros da linha de golo e já havia colegas a festejar.

Ainda assim, o Villarreal marcou mais três golos (Alberto Moleiro, Santi Comesana e Ayoze Pérez) e registou uma vitória segura, subindo, à condição, ao segundo lugar, com 23 pontos. Já o Rayo, ocupa o 11.º posto, com 14.