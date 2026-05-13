O Villarreal perdeu, esta quarta-feira, por 3-2 com o Sevilha, depois de estar a vencer por dois golos, em jogo a contar para a 36.ª jornada da Liga espanhola.

Com Renato Veiga a titular no eixo defensivo, o submarino amarelo entrou forte na partida. Gerard Moreno, assistido por Mikautadze, fez o primeiro aos 13 minutos, numa jogada que terminou com um «passe» para a baliza do avançado espanhol. Sete minutos depois, o avançado georgiano trocou de papel e foi a sua vez de fazer o gosto ao pé (20m).

Ora, o Sevilha não se fez rogado e procurou, o mais rapidamente possível, responder à desvantagem. Oso recebeu a bola no flanco esquerdo do ataque com muita qualidade e correu até ao golo (36m). Em cima do intervalo, Kike Salas aproveitou o espaço vazio na área do Villarreal e, com uma bomba, atirou para o empate.

No segundo tempo, o Sevilha entrou da mesma forma que terminou os primeiros 45 minutos: com vontade de dar a cambalhota no marcador. Novamente num lance onde a equipa visitante teve tempo e espaço para decidir, Akor Adams atirou sem hipótese para o guarda-redes. Estava consumada a reviravolta, aos 72 minutos.

Com este resultado, o Villarreal mantém-se no terceiro lugar, com 69 pontos. O Sevilha, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 43 pontos.

Também esta tarde, o Espanhol bateu o Athletic Bilbao por 2-0, com golos de Pere Milla (69m) e Kike Garcia (90+2m) e somou três pontos importantes na luta pela manutenção.

Com este resultado, a formação de Barcelona é 14.º classificada, com 42 pontos - mais três do que o Girona, que ocupa o lugar de play-off, mas tem um jogo a menos. Quanto ao Athletic Bilbao, ocupa o nono lugar, com 44 pontos.