VÍDEO: Villarreal vence com Renato Veiga a titular
Submarino Amarelo bateu o Athletic de Bilbao por 2-1
O Villarreal venceu, este domingo, o Athletic de Bilbao por 2-1, em jogo a contar para a 31.ª jornada da liga espanhola. Renato Veiga foi titular no Submarino Amarelo.
Na luta pelo pódio, a formação do defesa português queria aproveitar o deslize do Atlético de Madrid. Aos 26 minutos, Cardona fez o primeiro para a equipa visitante e Alfonso Gonzalez, perto do intervalo, dilatou a vantagem. Com este golo, o avançado espanhol emprestado pelo Sevilha chegou ao terceiro tento na temporada.
No segundo tempo, os catalães reduziram através de Guruzeta (84m). Contudo, o golo já tardio não foi suficiente para lutar pela igualdade no marcador.
Com este resultado, o Villarreal permanece no terceiro lugar e soma 61 pontos, alargando a distância pontual para a formação de Diego Simeone, que surge no quarto lugar, com 57 pontos. O Athletic de Bilbao, por sua vez, é 11.º classificado, com 38 pontos.
Noutros resultados, o Oviedo - sem David Carmo - venceu por 3-0 no reduto do Celta de Vigo, algo que pode significar um balão de oxigénio na luta pela manutenção. Este resultado, coloca a formação do defesa português, à condição, no penúltimo lugar, com 27 pontos. O Celta de Vigo, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 44 pontos.