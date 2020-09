O Real Madrid venceu este sábado o Betis (3-2), em Sevilha, com reviravolta no marcador, somando o quarto ponto em dois jogos e aproximando-se da frente do campeonato. Pelo caminho impediu o Betis de somar a terceira vitória em três jogos, o que lhe permitiria isolar-se na liderança, que desta forma divide com o Granada, embora com um jogo a mais.

O jogo ficou marcado ainda pelo golo William Carvalho, que marcou pelo segundo jogo consecutivo, ele que aos 37 minutos rematou de pé esquerdo para aquele que era na altura o 2-1 para o Betis.

Mas por partes.

Antes disso, o Real Madrid colocou-se em vantagem através do uruguaio Federico Valverde, aos 14 minutos, que finalizou da melhor forma um excelente trabalho de Benzema na direita do ataque, perto da linha de fundo.

Depois disso, e em apenas dois minutos, o argelino Aissa Mandi, aos 35, e William, aos 37, deram a volta ao marcador, fazendo o resultado com que se foi para o intervalo Na segunda parte, o brasileiro Emerson foi protagonista pela negativa, primeiro marcando na própria baliza, e permitindo que o Real Madrid empatasse, e depois (67 minutos) sendo expulso ao derrubar Luka Jovic, quando este seguia isolado para a baliza dos sevilhanos.

A reviravolta da equipa madridista foi consumada aos 82 minutos, numa grande penalidade convertida por Sergio Ramos, que, assim, deu aos merengues a primeira vitória na liga espanhola e infligiu o primeiro desaire ao Betis, que vinha de dois triunfos.