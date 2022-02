William Carvalho está a viver um grande momento no Betis. Depois do golaço marcado a meia da semana frente ao Rayo Vallecano na Taça do Rei, o internacional português voltou a marcar desta feita na visita dos andaluzes a casa do Levante (4-2).



O médio aproveitou um passe de Tello para atirar a contar e fazer na altura o 3-0 para a formação de Pellegrini. Apesar do tento luso na comunidade de Valência e do golo de Edgar González, a figura da partida acabou por ser Nabil Fekir. O francês marcou dois golos (14m e 49m), um deles foi um golaço na cobrança de um livre direto.



Classificação da Liga espanhola



Pelo meio o Levante marcou duas vezes ambas por Daniel Gómez no fim da primeira parte (43m) e no arranque do segundo tempo (47m). O «lanterna vermelha» da Liga espanhola terminou o jogo com dez elementos por expulsão de Soldado após um lance com William Carvalho.



Com esta vitória o Betis cimentou o terceiro lugar da classificação em Espanha enquanto o Levante continua afundado no último lugar.



[IMAGENS ELEVEN SPORTS]