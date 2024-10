Lamine Yamal foi um dos mais castigados pela agressividade da Dinamarca de Bah e Hjulmand, este sábado. A seleção espanhola venceu por 1-0, mas o avançado do Barcelona, que tinha sido substituído em tempo de descontos, saiu do estádio a coxear.

Segundo a imprensa do país vizinho, fontes da Federação espanhola indicam que o jovem de 17 anos sofreu uma pancada e está em dúvida para o jogo com a Sérvia, na terça-feira. Ainda assim, Yamal vai viajar para Madrid com a restante comitiva e será reavaliado.

O momento em que Yamal deixa o estádio a coxear: