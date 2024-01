O Barcelona recebeu e venceu o Osasuna por 1-0, com um golo de Vitor Roque e assistência do português João Cancelo a decidir o duelo de acerto de calendário, relativo à 20.ª jornada da primeira liga espanhola.

O jogo não começou da melhor forma para o Barcelona, com Ferran Torres a sair lesionado, com queixas na coxa direita, logo aos sete minutos de jogo. Fermín López entrou para o substituir.

O momento que decidiu o jogo aconteceu já na segunda parte, aos 63 minutos, um minuto depois de Vitor Roque entrar. O português João Cancelo cruzou do lado esquerdo, de trivela, para a entrada certeira do brasileiro, que assinou o 1-0 de cabeça.

Pouco depois, a missão do Osasuna complicou-se com a expulsão de Unai García, aos 67 minutos, por acumulação de amarelos. Porém, o Barcelona, mesmo em superioridade numérica, não se livrou de alguns sustos, como por exemplo o remate ao poste por Raúl García, aos 75 minutos.

Cancelo foi titular e alinhou em todo o jogo, no qual não esteve João Félix, ausente por lesão.

Com este resultado, o Barcelona chega aos 47 pontos. Está a sete do Real Madrid, que tem 54 (menos um jogo) e a oito do líder à condição Girona, que tem 55. O Atlético Madrid tem 44, mas pode voltar a igualar o Barcelona, caso vença ainda esta quarta-feira (20h00) o Rayo Vallecano, em jogo de acerto de calendário, também da 20.ª jornada.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)