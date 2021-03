O Barcelona venceu neste sábado o Osasuna por 2-0 e alcançou a oitava vitória consecutiva para a Liga espanhola fora de portas.

Sem Francisco Trincão (não saiu do banco de suplentes), mas com Lionel Messi novamente decisivo, os blaugrana adiantaram-se no marcador aos 30 minutos. O argentino fez um daqueles passes de assinatura e Jordi Alba não desperdiçou a oportunidade.

O Osasuna foi uma equipa competitiva e também dispôs de oportunidades para marcar. Numa delas, Kike Barja obrigou Ter Stegen a fazer uma defesa ao alcance de poucos.

O jogo seria decidido aos 83 minutos por Ilaix Moriba. O médio de 18 anos recebeu de Lionel Messi, trabalhou bem de fora da área e rematou colocado de pé esquerdo para o momento alto da noite: estreia a marcar ao quinto jogo, para regozijo de Lionel Messi no dia em que se assinalam 20 anos do registo como jogador do Barcelona: 6 de março de 2001.





Com este resultado, o terceiro triunfo seguido para a Liga espanhola, o Barcelona chega aos 56 pontos na Liga espanhola, mais três do que o Real Madrid e menos dois do que o líder Atlético Madrid, que tem menos dois jogos. Neste domingo há dérbi de Madrid.