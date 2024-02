O Real Madrid foi até ao terreno do Getafe vencer por 2-0, em jogo da jornada 20 da La Liga. Domingos Duarte foi titular na equipa da casa.

A grande figura deste dérbi de Madrid foi mesmo Joselu. O avançado marcou por duas vezes no encontro. Primeiro, aos 14 minutos, após assistência de Lucas Vasquez, e depois aos 56 minutos, assistido por Vinicius Jr.

Com este resultado, o conjunto de Carlo Ancelotti é líder de La Liga, com 57 pontos, mais dois do que o Girona. O Getafe está no décimo posto, com 29 pontos.

VÍDEOS: IMAGENS ELEVEN NA DAZN