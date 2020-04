David Villa deu-se a conhecer no Valência, fez parte da histórica equipa do Barcelona de Pep Guardiola e ainda foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid. No entanto, «El Guaje» podia ter representado o Real Madrid, clube que esteve a negociá-lo junto do Valência durante dois anos.



«A nível nacional tive propostas do Real Madrid e do Barcelona, mas também tive de clubes da Premier League. Pertencia ao Valência. Valência e Real Madrid negociaram-me durante dois anos», revelou, durante uma entrevista com o «youtuber» DjMaRiiO.



O internacional espanhol recordou ainda a mudança do Mestella para Camp Nou, lembrando que encontrou «um panorama diferente».



«Até chegar ao Barcelona joguei sempre como referência no ataque ou em 4-4-2 com Morientes no Valência. No Saragoça, no Sporting Gijón e na seleção espanhola também. Não tinha instruções táticas além de estar entre os centrais. Quando cheguei Barça, encontrei uma panorama diferente. Movimentava-me para a esquerda, não estava lá só para finalizar, tinha de fazer outras coisas e custou-me bastante. Guardiola e os meus colegas ajudaram-me bastante, deram-me ferramentas para mudar depois de ter jogado toda a vida numa posição», explicou.



Villa teceu ainda elogios a Messi, argentino com quem partilhou o balneário. «Somos uns privilegiados por termos a sorte de o ter como colega. As pessoas desfrutam de Messi ao domingo e a meio da semana, agora imagina vê-lo todos os dias nos treinos. Era uma oportunidade única, desfrutei ao máximo. Não só pelo Messi, mas por todos os outros futebolistas de grande nível», referiu.



Wembley e Maracanã foram os estádios mais emblemáticos onde jogou, segundo o próprio, que aproveitou para falar da saída de Neymar do Barcelona para o PSG.



«É uma situação pessoal. Decidiu sair e agora parece que quer voltar. Foi muito feliz no Barcelona, ganhou tudo. É um dos melhores do mundo, encaixaria em qualquer sítio», finalizou.



David Villa, recorde-se, aposentou-se no final de 2019.