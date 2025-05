O fundo da tabela da La Liga está praticamente desenhado, mas ainda há equipas com futuro por definir. Com duas jornadas até ao fim, Leganés, Alavés, Espanhol e Getafe tentam escapar do 18.º lugar da Liga espanhola, o antepenúltimo.

O Alavés deu um passo importante para fugir da despromoção com uma vitória por 1-0 sobre o Valência (11.º). Um único golo de Joán Jordan, de grande penalidade, deu três pontos preciosos à equipa. Somam 38, mais quatro do que o Leganés (18.º).

O próprio Leganés não conseguiu vencer na tarde desta quarta-feira. Perdeu por 3-0 em casa do Villareal, com um bis de Ayoze Pérez e um golo de Nicolás Pépé. Assim, perdem fulgor na luta pela permanência.

O Villareal segura assim o quinto lugar, com 64 pontos, e fica à espera do encontro do Betis (6.º) nesta jornada para saber se assegurou matematicamente o apuramento para a Champions.

No último duelo da noite, marcado para as 20h30 desta quarta-feira, Real Madrid recebe o Maiorca e não pode 'escorregar', sob pena de entregar o título ao Barcelona.