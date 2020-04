O Villarreal chegou, esta quinta-feira, a um acordo com os futebolistas do plantel para baixar os salários em 20 por cento, caso o campeonato espanhol não seja retomado.

O clube já tinha anunciado, anteriormente, que pretendia esgotar todas as possibilidades para que o campeonato espanhol pudesse ser concluído, não tendo a intenção de recorrer ao lay-off, em Espanha designado por Expediente de Regulação de Emprego Temporário (ERTE).

A confirmação do acordo condicionado foi feita por fonte do clube e também por um dos jogadores do Villarreal, à agência EFE.

Manu Trigueros, médio do ‘submarino amarelo’, reconheceu tratar-se de «uma situação extraordinária» e que o plantel do Villarreal «está consciente de que deve ajudar o clube numa altura em que este precisa».