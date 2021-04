O Villarreal perdeu este domingo na receção ao Osasuna, por 2-1, entre os dois jogos dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo de Zagreb.

O «submarino amarelo», que partiu para a jornada no lote de três equipas em igualdade pontual na luta pelo quinto lugar, precisamente o de acesso à Liga Europa, sucumbiu numa semana mais apertada no calendário, perdendo a hipótese de pressionar Bétis e Real Sociedad pelo quinto posto.

A equipa de Pamplona chegou à vantagem já na segunda parte, por Moncayola (64m). Pouco depois, David García fez autogolo para o empate (70m), mas Budimir devolveu, aos 74 minutos, a vantagem que ditaria o triunfo dos visitantes.

Com este resultado, o Villarreal segue com 46 pontos na classificação, mas pode ficar no sétimo lugar sozinho e atrasado em relação aos mais diretos rivais, caso estes pontuem. Ainda este domingo, a Real Sociedad joga em Valência e o Bétis recebe o Atlético de Madrid.

O Osasuna é 13.º, com 34 pontos. Ultrapassou à condição o Valência, 14.º com 33 pontos e menos um jogo.

Há ainda um Valladolid-Granada às 17h30.