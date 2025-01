O Real Madrid-Maiorca de quinta-feira, das meias-finais da Supertaça espanhola, ficou marcado por vários episódios quentes e desentendimentos entre jogadores, num duelo que marcou o reencontro tenso entre dois velhos conhecidos que já protagonizaram desavenças no passado: Vinícius Júnior (Real Madrid) e Pablo Maffeo (Maiorca).

Logo nos minutos iniciais do jogo, Maffeo simulou uma agressão de Vinícius e ficou caído no relvado. Na sequência, Jude Bellingham foi tirar satisfações com o lateral hispano-argentino do Maiorca. Depois do 1-0 para o Real Madrid, apontado pelo inglês aos 63 minutos, as câmaras da Movistar captaram Vinícius a dirigir-se a Maffeo, dizendo: «Vais para casa, vais para casa». Desde o banco de suplentes, Ancelotti pedia calma e foco ao brasileiro.

Pelo meio, Raúl Asencio, que entrou na equipa do Real Madrid na segunda parte, também se alistou nas provocações, fazendo um gesto para Maffeo, enviando-lhe bejos, assim como ao banco dos maiorquinos.

Nos minutos finais e após o apito final, os ânimos aqueceram ainda mais. Do lado do Real Madrid, que chegou ao 2-0 e ao 3-0 na compensação, Jude Bellingham não poupou Maffeo após o 3-0. O inglês passou pelo adversário e deu-lhe uma sapatada na cabeça, num momento que a imprensa espanhola relata que precipitou a briga entre jogadores no relvado após o apito final.

No relvado, houve vários jogadores pegados, outros a tentarem resolver a situação e o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, a travar um diálogo com Maffeo. E Vinícius Júnior? Substituído aos 88 minutos já com os ânimos quentes, o brasileiro foi captado a querer entrar dentro das quatro linhas quando se dava a confusão após o apito final, mas foi agarrado por colegas e pessoal do clube.

Já a caminho dos balneários, a troca de satisfações estendeu-se entre Vinícius Júnior e o médio do Maiorca, Manu Morlanes, ambos separados por pessoas dos respetivos clubes.