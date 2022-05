Apesar de já ter celebrado a conquista do título espanhol, o Real Madrid não está para festas. Esta quinta-feira, os campeões espanhóis «despacharam» o Levante por 6-0, equipa que viu assim confirmada a descida à segunda divisão.



Ancelotti deu a titularidade a algumas das principais figuras e os merengues protagonizaram uma primeira parte arrasadora. O lanterna vermelha da Liga espanhola, que contou com Vezo apenas para os 13 minutos finais, não foi capaz de contar o poderio do adversário.



Ferland Mendy abriu o marcador aos 13 minutos numa jogada de contra-ataque. Volvidos cinco minutos, o lateral francês serviu o compatriota Benzema para o 2-0 (27.º golo na prova). O pesadelo da formação valenciana prosseguiu e Rodrygo fez o 3-0 de forma fácil após cruzamento de Mendy. Vinícius Júnior chamou si os holofotes e assinou o 4-0 em cima do intervalo a passe de Modric (hat-trick de assistências).



O «show» do carioca prosseguiu na segunda parte com mais dois golos aos 68 e 83 minutos. Vinícius aproveitou um trabalho soberbo de Benzema para chegar ao bis e assinou o hat-trick após passe de Jovic.



Nos outros jogos desta quinta-feira, o Villarreal goleou o Rayo Vallecano em Vallecas por 5-1. Apesar do golo de Guardiola ter anulado o golo inicial de Pedraza, a equipa madrilena (Bebé foi titular e Kevin Rodrigues suplente utilizado) permitiu que o Submarino Amarelo marcasse mais três vezes na primeira parte por Foyth, Alcácer e Pau Torres.



Na segunda parte a formação que chegou às meias-finais da Champions fixou o resultado final com um golo de Pedraza. O Villarreal tem 52 pontos e ocupa o sétimo lugar da classificação, a três da Real Sociedad. Os bascos receberam e bateram o Cádiz por 3-0 graças aos tentos de Sorloth, Januzaj e Portu.



Pode ver os golos do Real Madrid nos vídeos associados ao artigo [IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS].