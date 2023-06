Vinícius Júnior aceitou juntar-se a uma equipa da FIFA que tem a missão de combater o racismo.

O anúncio foi feito pelo presidente do organismo. «Não há futebol se há racismo. Então, é preciso parar os jogos», escreveu Gianni Infantino nas redes sociais, explicando que a ideia é «elaborar medidas concretas e eficientes para acabar com o racismo no futebol de uma vez por todas».

De recordar que Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, já denunciou vários episódios racistas no futebol espanhol, o último dos quais em Valência.

É a segunda vez que a FIFA avança para a criação de uma equipa do género: em 2013 fez o mesmo após os abusos racistas sofridos por Kevin-Prince Boateng, então no Milan.