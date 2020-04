A próxima década do Real Madrid promete ficar marcada pelo futebol de rua do Brasil: Vinícius Jr., Rodrygo e Reinier são as três jovens promessas canarinhas que fazem parte dos quadros dos merengues.

Rodrygo e Vinícius já somaram minutos na equipa principal dos blancos, com exibições decisivas, enquanto Reinier, contratado a meio da época ao Flamengo, ainda aguarda a estreia no Santiago Bernabéu.