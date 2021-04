Pela primeira vez titular em 2021 na Liga espanhola, William Carvalho jogou quarenta e cinco minutos no empate do Betis em Elche, numa partida da 29.ª jornada.



O conjunto andaluz marcou primeiro por Borja Iglesias na cobrança de uma grande penalidade, logo aos 14 minutos. No entanto, o conjunto da casa reagiu e igualou a contenda por Pere Milla aos 38 minutos.



William viu um cartão amarelo aos 19 minutos e acabou por ser substituído ao intervalo pelo técnico Manuel Pellegrini, dando o lugar a Loren.



De resto, o Betis poderia ter chegado ao triunfo no período de descontos, mas Juanmi não conseguiu servir o colega numa situação de três contra um. O empate deixa os andaluzes no quinto lugar em igualdade pontual com o Villarreal (ambos têm 46 pontos) enquanto o Elche chegou aos 25 pontos e deixou a zona de descida: é agora 17.º colocado.



No outro jogo deste domingo, o Celta de Vigo bateu o Alavés, fora de portas, por 3-1 com golos de Nolito, Iago Aspas e Santi Mina. O golo de honra dos bascos foi anotado por Lejeune aos 86 minutos.