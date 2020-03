Está desvendada a identidade de um dos jogadores do Espanhol que está infetado com Covid-19. Trata-se de Wu Lei, avançado chinês do clube catalão.



O avançado partilhou uma mensagem nas redes sociais, revelando que está infetado. «Olá, queridos adeptos. Como sabem, estou infetado com Covid-19. Estou em casa para iniciar o período de quarentena. Mentalmente estou bem e quase já não tenho sintomas. Fizeram-me uma série de exames aos pulmões e um TAC. Os resultados das provas foram muito bons. Agradeço-vos pelas mensagens de carinho e apoio. Não se preocupem. Quero que tomem consciência do vírus. Ainda não o vencemos, por isso, sigam as indicações das autoridades de saúde, lavem as mãos regularmente e não saiam de casa. Acredito que venceremos a Covid-19», disse.



Lembre-se que os «pericos» anunciaram seis casos positivos de Covid-19 entre jogadores e equipa técnica na passada terça-feira. Porém, para já só se sabe que um dos infetados é Wu Lei.