O ambiente continua tenso no Bernabéu. Antevendo o Real Madrid-Manchester City para a Liga dos Campeões, Xabi Alonso quer ver uma resposta da sua equipa à recente derrota caseira com o Celta de Vigo, mas não ajudou a desanuviar a tensão latente ao responder com simples «sim» à questão sobre se sente o apoio do plantel.

Com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos, a margem de manobra de Xabi Alonso no comando do Real encurtou-se de tal forma que a imprensa espanhola dá quase como garantido que um mau resultado com o City ditará o fim da linha para o treinador espanhol.

«Quem treina o Real Madrid tem de estar preparado para tudo», nota Xabi Alonso, que espera ver a sua equipa a «jogar com um ritmo e uma intensidade fortes» para poder levar de vencida um Manchester City que «evoluiu, tem jogadores novos, com outras dinâmicas» e será «um adversário muito difícil».

A derrota frente ao Celta de Vigo (2-0), para a Liga espanhola, deixou os Merengues em estado de sítio, mas Xabi Alonso garante que «a comunicação com a Direção é constante» e respondeu com um seco «sim» quando questionado sobre se tem o apoio do plantel.

«Somos uma equipa, estamos todos unidos. Queremos dar a volta à frustração atual, o que é normal. Nas nossas cabeças só está o City. No futebol, para o bem e para o mal, tudo pode mudar rápido», acrescentou o treinador.

O Real Madrid, quinto classificado com 12 pontos, recebe o Manchester City (nono, com 10 pontos) na quarta-feira (20h00), num jogo referente à sexta jornada da fase liga da Champions.