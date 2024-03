Xavi, treinador do Barcelona, agradeceu as palavras de Laporta e Deco, que continuam a querer a continuidade do técnico espanhol na Catalunha na próxima época. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Las Palmas, o antigo médio afirmou que nada mudou na sua intenção de deixar os blaugrana no final da temporada.

«Agradeço que queiram que eu continue, ao presidente, ao Deco, a todos... Acho que nada muda. Penso no que é melhor para o clube», disse Xavi.

De recordar que Xavi já anunciou que vai deixar o Barcelona no final da temporada, pois acredita que isso é o melhor para o clube. Laporta e Deco continuam a tentar convencer o ex-médio a mudar de ideias, mas tem já alternativas ao treinador espanhol. Luis Enrique, Hansi Flick e Rafa Márquez são alguns dos nomes apontados ao comando técnicos dos catalães.