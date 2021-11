Xavi Hernández falou nesta quarta-feira sobre o interesse do Barcelona na sua contratação, deixando o desejo de que as negociações decorram com celeridade.

«Os clubes estão a conversar. Não posso dizer muito mais, mas sou uma pessoa positiva e acredito que hão de chegar a acordo. Voltar ao Barcelona seria espetacular, seria como voltar a casa», começou por dizer.

«Os clubes sabem a minha posição e espero que tudo se resolva rápido», acrescentou.