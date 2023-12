O treinador do Barcelona comentou as palavras do presidente do clube, depois de Joan Laporta ter dito que espera contar com João Félix e João Cancelo depois da atual temporada e anunciado negociações para breve com Atlético de Madrid e Manchester City.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Girona, este domingo, para a liga espanhola, Xavi Hernández corroborou as palavras de Laporta.

«Se o presidente o disse, é evidente. Não disse nada que não saibamos. Estamos satisfeitos com ambos e o seu rendimento é muito elevado. Estão felizes e gostaríamos de contar com eles para além desta época», afirmou o técnico ‘culé’.

Xavi voltou a falar especificamente de João Félix, quando confrontado com o preço que o avançado pode custar ao clube, limitando-se a destacar o aspeto desportivo.

«Gostaria de contar com ele. É claro para todos nós, para o presidente, para o Deco... Como treinador, gostaria de o manter», acrescentou.

Xavi garantiu ainda que o clube não está no mercado à procura de um substituto para o lesionado Marc-André ter Stegen, já que tem «total confiança em Iñaki Peña», o habitual suplente do alemão que tem estado a brilhar na baliza catalã.