Xavi Hernández admitiu ter recebido uma proposta do Barcelona para substituir Ernesto Valverde no comando técnico do clube. O treinador do Al-Sadd recusou-a, porém.

«Não a aceitei porque me pareceu muito precipitada», disse o antigo futebolista e uma das principais figuras da história do Barça.

De acordo com Xavi, a oferta foi-lhe apresentada pelo secretário técnico Eric Abidal e pelo diretor geral Óscar Grau.

Apesar da recusa, Xavi acrescentou que sonha «treinar um dia o Barcelona», mas considera que ainda não chegou o momento de o fazer.

Para o lugar de Valverde, os catalães escolheram Quique Setién. «Gosto de o ver como treinador do Barcelona, pela sua forma de trabalhar, e espero que tenha êxitos», concluiu Xavi.