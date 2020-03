Xavi Hernandez já foi convidado para treinar o Barcelona, mas recusou e, assim, o cargo ficou para Quique Setien. No entanto, o antigo internacional espanhol mantém a ideia de regressar ao emblema catalão, mas garante que só o fará nas condições ditadas por ele próprio.

«Tenho muito claro que quero voltar ao Barcelona, tenho muita expectativa. Há uns anos, talvez me impusesse algum respeito, mas agora que me vi como treinador creio que posso dar coisas aos jogadores. Mas deixei-lhes claro que me via num projeto a começar do zero e no qual a decisão final fosse minha», disse Xavi, em entrevista ao La Vanguardia.

As negociações com o clube, em janeiro, vieram a público. Para Xavi, isso não é sequer questão. «Não tenho nenhum problema. Não me escondo, nem me encolho. Gostava de trabalhar com pessoas em quem tenho confiança, com as quais há lealdade e que são muito válidas. Não pode haver nada tóxico em torno do balneário», acrescentou.

Xavi estão tão determinado que até tem um plano para fortalecer o plantel culé. O que é preciso para o reforçar? Extremos, tipo Neymar.

O antigo internacional espanhol diz que «grande parte do plantel é extraordinário» e argumenta: «A começar pelo guarda-redes, que me parece o melhor do mundo. Jordi Alba é para mim o melhor lateral-esquerdo do mundo. Piqué o melhor central do mundo. Busquets o melhor médio-defensivo do mundo e Messi o melhor jogador do mundo. Se lhes juntas De Jong, Suárez e Arthur parece-me que são futebolistas para triunfar mais dez anos no Barcelona. A base é muito boa. Eu contrataria extremos, tipo Neymar. Não sei se ele encaixaria devido a questões sociais, mas futebolisticamente seria uma contratação espetacular. O Barça tem jogo interior, mas faltam-lhe extremos como tem o Bayern. Não são necessários muitos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...»