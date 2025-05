Apesar da tenra idade, Lamine Yamal não foge às provocações dos rivais e também responde na mesma moeda. Depois da vitória do Barcelona sobre o Real Madrid (4-3), o atacante «blaugrana» fez uma publicação nas redes sociais que não passou despercebida.

Primeiro, Yamal começou por brincar com o nome Ryan. Isto porque, recentemente, o jovem avançado não foi reconhecido na rua quando um grupo de jovens pediu para que este lhes tirasse uma fotografia e, assim que questionado acerca do nome, Yamal brincou e respondeu «Ryan». Mas a verdadeira provocação surgiu entre parênteses: «Colocar "gosto" nesta também», escreveu na descrição das fotografias do «El Clásico».

Nos comentários, foram várias as menções de adeptos a Jude Bellingham e Sergio Ramos, porque o inglês e o espanhol tinham colocado «gosto» na publicação de Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, quando os italianos eliminaram o Barça nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Alguns colegas do Barcelona comentaram a publicação, mas também jogadores de outros clubes, como Marcus Rashford e Mario Balotelli fizeram questão de deixar um comentário.