Lamine Yamal foi alvo de insultos racistas por parte de uma setor das bancadas do Santiago Bernabéu durante o «El Clásico» entre Real Madrid e Barcelona.



Segundo a imprensa espanhola, um adepto proferiu insultos racistas na direção do internacional espanhol dos blaugranas quando este celebrava o terceiro golo - o extremo tornou-se no mais jovem de sempre a marcar no «El Clásico».



Na manhã deste domingo, o clube merengue emitiu um comunicado para anunciar a abertura de uma investigação «para identificar os autores de estes insultos lamentáveis e desprezíveis insultos para poder adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes».



O clássico do futebol espanhol terminou com uma humilhação do Barça ao Real Madrid, em plena capital espanhola: 0-4 com golos de Raphinha, Yamal e um bis de Lewandowski.



O comunicado do Real Madrid na íntegra:



O Real Madrid condena de forma categórica qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no desporto, e lamente profundamente os insultos que uns poucos adeptos proferiram na última noite num dos cantos do estadio. O Real Madrid abriu uma investigação com o objetivo de localizar e identificar os autores de estes lamentáveis e desprezíveis insultos para poder adotar as medidas disciplinares e judiciais pertinentes.