O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmou que Sergio Ramos está convocado para o «El Clasico» frente ao Barcelona, este sábado, mas não garante a sua utilização.



«O Sergio Ramos é o nosso líder, o nosso capitão, mas não vamos arriscar. Está recuperado e vai estar connosco. Trata-se de estar a cem por cento e o Sergio não está», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico francês abordou ainda as duas derrotas caseiras frente a Shakhtar e Cádiz. «Vemos sempre os jogos. Começámos mal, custou-nos jogar contra equipa mais recuadas. Queremos é preparar o nosso jogo. O importante é reivindicar a nossa fortaleza», disse.

Zizou acrescentou ainda que o futebol permite mudar tudo muito rápido: «Não somos vítimas. Cada jogo tem a sua história. O bom do futebol é que podes mudar a tua situação rapidamente, há que pensar positivo.»

O treinador dos merengues lembrou que o Barça «é sempre complicado» e que será um jogo «difícil». Além disso, o gaulês abordou as críticas de que foi alvo após os últimos dois jogos.

«Sempre fui autocrítico. Sabemos que podemos mudar as coisas juntos. Depois de uma derrota, as maiores críticas são para mim. É normal. Não vivo do passado. O importante é o que vem e o jogo de amanhã. Temos vontade de fazer uma boa partida», atirou.



Por último, Zidane sublinhou que não se sente em dívida para com o plantel. «Não acredito. Sou o treinador e quando se dizem coisas feias em torno da equipa, sou o treinador para dizer que não se passa nada e que temos de estar juntos. Quando há um jogo mau, temos de estar unidos. Não só no futebol, mas também na vida», concluiu.



O Barça-Real Madrid está agendado para as 15h00, deste sábado, em Camp Nou.