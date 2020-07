Zinedine Zidane era um homem feliz depois do «seu» Real Madrid ter conquistado a Liga espanhola, ao vencer o Villarreal, por 2-1.

À Movistar, o técnico dos merengues confessou que este é um dos melhores dias que viveu na carreira, recheada com muitos troféus.

«Hoje é um dos melhores dias da minha carreira profissional. Gostávamos de estar em Cibeles [praça onde o Real costuma festejar as conquistas] a festejar com os adeptos, mas em casa também estarão felizes de ver a sua equipa a ganhar», afirmo, durante a festa do emblema espanhol, que pode ver no vídeo acima associado.

«Estarei sempre agradecido ao Florentino Pérez [presidente do clube] por me ter contratado para o Real Madrid para jogar na melhor equipa do mundo, e agora a história continua», acrescentou.

Zidane deixou ainda elogios aos seus jogadores: «Os jogadores estão todos comprometidos. Os que jogam menos dão sempre qualquer coisa à equipa. A Liga espanhola é muito difícil.»