O Espanyol recebeu e venceu o líder Real Madrid, por 1-0, na noite deste sábado, em jogo da 22.ª jornada da liga espanhola, impondo a terceira derrota no campeonato à equipa treinada por Carlo Ancelotti.

O único golo do jogo surgiu já bem perto do final, aos 85 minutos. Depois de uma boa saída coletiva para o ataque, a jogada foi finalizada pelos dois laterais do Espanyol: Omar El Hilali cruzou do lado direito e Carlos Romero rematou na esquerda da área, de pé esquerdo, para o 1-0.

O Real Madrid, que bem foi tentando chegar à vantagem e, já depois do golo de Romero, tentou evitar a derrota, ficou mesmo a zeros e o dérbi do próximo sábado, ante o Atlético de Madrid, ganha ainda mais motivos de interesse.

Isto porque o Real Madrid tem agora apenas um ponto de vantagem para o Atlético (49 para 48), depois de a equipa treinada por Diego Simeone ter ganho este sábado, com Antoine Griezmann em destaque com um golaço.

Quem ainda pode aproveitar a derrota do Real Madrid para uma aproximação nesta jornada são Barcelona (3.º com 42 pontos) e Athletic Bilbao (4.º com 40). No domingo, o Barcelona recebe o Alavés (13h00) e o Athletic visita o Betis (20h00).

O Espanhol chega aos 23 pontos e sai, à condição, da zona de descida: é 17.º classificado. Ultrapassou à condição o Alavés, que tem 21 pontos. É caso para dizer que se o Espanyol deu uma "ajuda" ao vizinho Barcelona, no domingo é o Barcelona que pode retribuir à equipa treinada por Manolo Gonzalez.