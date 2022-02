Diego Costa está a ser investigado no Brasil por suspeita de evasão fiscal e lavagem de dinheiro numa associação com a casa de apostas Esportenet. Segundo adianta o Globo, a Justiça Federal de Itabaiana pediu a quebra do sigilo bancário do avançado, em resposta a um pedido da polícia federal do Sergipe, e o pedido foi estendido às contas bancárias do jogador em Espanha.

Os pedidos de quebra de sigilo bancário, segundo explica o Globo, foram feitos depois do avançado que jogou no Sp. Braga em 2006/07, ter prestado um depoimento na polícia, no final do ano passado, no qual terá dito que a sua relação com a referida empresa de apostas era apenas de consumidor, mas sem conseguir informar qual o login e password que utilizava para aceder aos serviços.

A investigação foi aberta face à dinâmica das movimentações financeiras entre Diego Costa e elementos da referida empresa com sede em Aracaju que terão um volume de transferências que a polícia federal considera serem incompatíveis com a versão apresentada pelo jogador. A Esportenet é detida por três sócios, um deles familiar de Diego Costa, Reinan Nascimento dos Santos, proprietário de um clube de futebol em Lagarto, cidade onde nasceu o jogador que fez carreira no Atlético Madrid e Chelsea.

A justiça suspeita que o avançado, que está sem jogar desde que deixou o Atlético Mineiro, em 2021, seja um financiador da empresa de apostas e duas outras empresas que estão sob investigação, uma delas com sede num paraíso fiscal. Noutros depoimentos já recolhidos pela polícia, parte dos recursos enviados para fora do país seriam aplicados na compra de criptomoedas.