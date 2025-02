Os fãs de desportos virtuais acordaram, nesta sexta-feira, com uma notícia triste. A empresa que desenvolve o Football Manager, simulador de referência na área da gestão de equipas de futebol, comunicou que não vai lançar uma edição do videojogo relativa à temporada 2024/2025.

Em comunicado, a Sports Interactive explica que «devido a um conjunto de situações, não foi possível atingir os objetivos definidos em diversas áreas do jogo, pese embora o incrível esforço de toda a equipa».

«Todas as decisões de adiar o lançamento do jogo prenderam-se com o objetivo de o tornar o mais próximo possível do nível que desejamos mas, ao aproximarmo-nos de marcos críticos no virar do ano, ficou claro que não conseguiríamos atingir o nível pretendido, mesmo com um novo ajuste na data lançamento», acrescenta a empresa, que pediu desculpas a quem já havia feito a pré-compra do jogo.

O Football Manager tornou-se numa referência para a comunidade gamer, atraindo milhões de fãs em todo o mundo. No ano passado, a FIFA criou até um Campeonato do Mundo para o simulador, que teve Arsène Wenger como embaixador.

«Podíamos ter apressado as coisas, lançar o FM25 no estado em que se encontra e ir melhorando-o pelo caminho, mas essa não é forma correta de fazer as coisas. Com a decisão de cancelar o lançamento do jogo, todos os nossos esforços estão centrados em garantir que o próximo lançamento atinja o nível de qualidade que desejamos», completa a Sports Interactive.