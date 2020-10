O Real Madrid não vai disputar os jogos da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu, já que o estádio dos merengues está a ser alvo de obras de renovação.

Os merengues vão realizar os encontros do grupo B da competição europeia no Estádio Alfredo Di Stéfano, que tem capacidade para seis mil espetadores. Este é o mesmo palco que o campeão espanhol utilizou desde a retoma das competições do país, em junho.

Também o Shakhtar Donetsk foi autorizado pela UEFA a jogar no Estádio Olímpico de Kiev, que já tem utilizado nas provas ucranianas. O organismo que rege o futebol europeu atestou esta terça-feira os pedidos dos dois emblemas.

A equipa orientada pelo português Luís Castro deixa Kharkiv, casa emprestada até então, uma vez que o emblema ucraniano não pode jogar na Arena Donbass, em Donetsk, desde fevereiro de 2014, devido ao conflito do país com a Rússia.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 20 de outubro. O Inter de Milão e o Borussia Monchengladbach vão fazer companhia a Real Madrid e Shakhtar no grupo B.