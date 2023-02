O River Plate realizou, no domingo, o seu primeiro jogo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, já com a primeira parte da obra concluída. Foi frente ao Argentinos Juniors (vitória por 2-1), tendo agora o recinto capacidade para cerca de 83 mil espetadores. Torna-se o estádio com maior capacidade na América do Sul.

Apesar de ter continuado a jogar no Monumental enquanto decorriam obras, o River Plate só vai ver a obra totalmente concluída em 2024, de acordo com as previsões.

A lista dos maiores estádios sul-americanos tem, assim, um novo líder, entre outros palcos históricos. Do Maracanã ao Centenário de Montevidéu, veja, na galeria associada ao artigo, os dez maiores estádios da América do Sul.