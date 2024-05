Na madrugada desta quinta-feira, o jogo entre o Philadelphia Union e o New York City (2-1), da MLS, ficou marcado por uma invasão de campo fora do comum, depois de um guaxinim ter entrado para o relvado e interrompido o jogo durante quatro minutos.

O animal teve de ser retirado com o auxílio de um balde do lixo e o jogo continuou sem mais incidentes e invasões.

No campeonato de futebol norte-americano, Raquinho, o Guaxinim, tal como foi apelidado pelos mesmos, conseguiu estabelecer um novo recorde, depois de estar cerca de 161 segundos em campo, o maior tempo para um guaxinim na MLS.

Unofficially, Raquinho the Raccoon spent 161 seconds on the field tonight, which was the most by a raccoon in @MLS history. https://t.co/0UON9qSDbT pic.twitter.com/RayNNzj17w