12 basebolistas da seleção sub-23 de Cuba desertaram após o Mundial do México, para os Estados Unidos, naquela que é a maior evasão colética de uma equipa do país num passado recente.

Dos 24 convocados para a prova, metade rumou para território norte-americano, o que mereceu críticas das autoridades cubanas.

«Orgulha-nos a vossa atitude. Apesar das dificuldades enfrentadas, das muitas pressões e do jogo sujo de que foram alvo, souberam levantar a bandeira e lutar com garra», afirmou um responsável do Instituto Nacional de Desportos cubano, citado pela Lusa, na receção aos restantes atletas que regressaram ao país.

De resto, as autoridades cubanas responsabilizam explicitamente o governo norte-americano pelas várias deserções que se têm registado, para rumarem à Major League Baseball.

Durante a administração de Barack Obama na Casa Branca, as duas nações chegaram a um acordo para que os desportistas de Cuba pudessem integrar uma das 30 equipas profissionais norte-americanas sem perder a residência no seu país de origem, mas o acordo caiu durante a vigência de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América.