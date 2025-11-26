O antigo jogador do Sporting, Héctor Bellerín, surpreendeu o novo Mayor de Nova Iorque, Zohran Mamdani, durante um programa televisivo norte-americano.

Confesso adepto de futebol e do Arsenal, clube que o defesa espanhol representou durante dez temporadas, o autarca foi o destinatário de um vídeo enviado por Bellerín que foi exibido durante o The Adam Friedland Show, na última segunda-feira.

«Não sei se me reconhece com este logotipo (do Betis), este cabelo ou com este bigode... O Adam disse-me que vocês vão ver o dérbi (entre Arsenal e Tottenham) juntos. Não sei se vai ver isto antes ou depois do jogo, mas eu tenho a certeza de que ganhámos», brincou Bellerín.

O atual jogador Betis manteve o registo divertido ao dizer que «ser adepto do Arsenal está muito ligado a ser uma pessoa muito cool», antes de deixar uma mensagem de apoio ao novo Mayor de Nova Iorque.

«Mesmo aqui, em Espanha, sinto a energia do que aconteceu. É verdadeiramente necessário. É o que a cidade de Nova Iorque e o mundo precisam neste momento», referiu o internacional espanhol, de 30 anos.

Divertido com a situação, Zohran Mamdani, que também recebeu vídeos de outros jogadores do Arsenal, disse sobre Bellerín: «Adoro este homem».