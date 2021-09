Filho de peixe sabe nadar ou, neste caso, filho de Beckham sabe jogar.

Esta madrugada, o filho de David Beckham estreou-se no futebol profissional, ao serviço do Fort Lauderdale, equipa filial dos Inter Miami, clube do qual o pai é dono.

Romeo Beckham, 19 anos, foi titular na receção do conjunto da Florida ao Tormenta, que terminou empatado a duas bolas.

Mitchell Curry e George Acosta marcaram para o conjunto da casa, Azaad Liadi e Marco Micaletto fizeram os golos do Tormena, num jogo a contar para a USL, divisão secundária do futebol norte-americano.

Romeo Beckham acabou substituído aos 79 minutos.