Afinal, o “tamanho” importa, nem que seja para justificar um pedido de indemnização em mais um episódio bizarro no sempre mediático universo desportivo dos Estados Unidos da América.

Os protagonistas deste caso são o ex-jogador de futebol americano, Matt Kalil, e sua antiga esposa, Haley Baylee, que disse, num podcast, que o órgão sexual do antigo companheiro tinha o tamanho de «duas latas de Coca-Cola, uma em cima da outra, talvez mesmo três».

Isso acabou por ser «um fator importante» para o fim do casamento de ambos, em 2022, assumiu a modelo de 33 anos.

Quem não gostou de ver a sua intimidade ser discutida em público foi Matt Kalil, que decidiu processar a ex-esposa. Exige-lhe uma indemnização de 75.000 dólares (64.000 euros) pela divulgação de «factos altamente íntimos e privados», que no entender do antigo atleta da NFL proporcionaram a Haley Baylee «proveitos financeiros substanciais, aumento de audiência e cobertura mediática».

A modelo mostrou-se «chocada e bastante magoada com as notícias do processo», lembrando os diversos elogios públicos que fez ao antigo companheiro desde que ambos se divorciaram.