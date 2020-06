Os LA Galaxy anunciaram esta sexta-feira que rescindiram o contrato com Aleksandar Katai, depois de a mulher do jogador sérvio ter feito várias publicações com índole racista nas redes sociais.

O emblema de Los Angeles começou por condenar a atitude de Tea Katai, na quinta-feira, mas esta tarde avançaram mesmo para a rescisão do vínculo, assinado no último dezembro.

As publicações foram entretanto apagadas, mas, em sérvio, Tea Katai pediu a morte das milhares de pessoas que têm participado nos Estados Unidos da América em protestos anti-racistas durante os últimos dias, e apelidou-as de «gado nojento».

O emblema da MLS não perdoou e rescindiu contrato com o médio de 27, que apenas tinha cumprido dois jogos pela nova equipa.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020