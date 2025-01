Um projeto de lei que proíbe jovens transgéneros de participar em desportos femininos em faculdades e universidades que recebem financiamento público foi aprovado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, esta terça-feira.

Pessoas que nasceram com o sexo masculino e passaram a identificar-se como mulheres estão proibidas de participarem em desportos coletivos de acordo com a sua identidade de género. Como refere o documento, «o sexo será reconhecido apenas de acordo com a biologia reprodutiva e genética de uma pessoa no momento do nascimento».

O documento veio alterar uma lei federal de 1972, intitulada como Título IX, que proíbe a discriminação com base no sexo em programas desportivos que recebem financiamento federal.

Foi aprovado com 218 votos a favor — todos republicanos e dois democratas — e 206 contra. No entanto, o projeto de lei terá ainda que ser aprovado pelo Senado, tendo que existir uma maioria qualificada de 60 votos, ou seja, o apoio de pelo menos sete democratas.