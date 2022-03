Matthew McConaughey é conhecido do grande público como ator de Hollywood, tendo já vencido um Oscar de melhor ator.

Porém, desde 2019 McConaughey é também proprietário do Austin FC, clube das proximidades da sua terra natal, no Texas.

E é nesse papel que o ator agora deu nas vistas. Ou num misto das duas facetas da sua vida.

Após a maior vitória de sempre do Austin na MLS – 5-0 ao FC Cincinnati -, McConaughey teve um momento de comunhão com os adeptos, que entoaram com ele um ritmo que ficou conhecido no filme ‘O Lobo de Wall Street’.

Em êxtase após o triunfo, o proprietário do clube juntou-se aos fãs num momento icónico.

De resto, esta não é a primeira vez que o ator dá nas vistas pelos momentos de interação com os adeptos.