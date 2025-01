Lionel Messi, jogador do Inter Miami foi este sábado condecorado pelo presidente dos Estados Unidos, tendo-lhe sido atribuída a «Medalha da Liberdade», a mais alta distinção civil do país, mas falhou a cerimónia na Casa Branca porque já tinha outro compromisso.

O nome do jogador de futebol estava entre 19 personalidades das mais diversas áreas que Joe Biden decidiu condecorar.

Denzel Washington [ator], Hillary Clinton [candidata às eleições presidenciais americanas em 2016], Robert Kennedy a título póstumo [antigo presidente dos Estados Unidos] ou ainda «Magic» Johnson [lenda do basquetebol], são alguns dos nomes presentes na lista.

Today, President Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 great leaders who have made America a better place. pic.twitter.com/d610LtMoes