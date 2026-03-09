Os futebolistas Derrick Jones e Yaw Yeboah foram banidos pela Liga norte-americana de futebol (MLS) por terem apostado em jogos da competição, inclusivamente em alguns em que participaram, nas temporadas de 2024 e 2025.

Num desses casos, os dois antigos jogadores do Columbus Crew apostaram que Jones seria admoestado com um cartão amarelo no jogo com os New York Red Bulls, o que viria a acontecer ainda na primeira parte.

Em comunicado, a MLS refere que, «provavelmente, os jogadores partilharam informações confidenciais com outros apostadores sobre a sua intenção de provocar cartões amarelos», mas esclarece que «não foi encontrada qualquer evidência de que estas atividades de apostas tenham afetado o resultado de qualquer jogo».

Este não é o primeiro escândalo relacionado com apostas desportivas a envolver a MLS, que em 2021 suspendeu Felipe Hernandez, do Sporting Kansas City, por ter apostado em partidas da Liga norte-americana.

Don Garber, comissário da MLS, garantiu, em comunicado, que «a Liga continuará a aplicar as suas políticas de prevenção e a defender a eliminação das apostas em cartões amarelos em todos os estados, para proteger a integridade da competição».

Derrick Jones está sem clube desde que deixou o Columbus Crew no ano passado, enquanto Yaw Yeboah joga atualmente na China, no Qingdao Hainiu, curiosamente um dos nove clubes que iniciaram a Liga chinesa com pontos negativos como castigo pelo envolvimento em apostas ilegais e manipulação de resultados.