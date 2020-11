País de Gales e os Estados Unidos da América empataram esta noite, 0-0, num particular em Swansea.

Do lado dos norte-americanos, o selecionador Gregg Berhalter estreou seis jovens na sua equipa: o mais famoso, Gio Reyna, prodígio do Dortmund que completa 18 anos esta sexta-feira e que tem passaporte português.

Estrearam-se ainda Yunus Mensah, do Valência, Konrad de La Fuente, do Barcelona, Johnny Cardoso, do Internacional, Nicholas Gioacchini, do Caen, e Owen Otasowie, do Wolverhampton.

Refira-se que ainda que o lateral-direito do Boavista, Reggie Cannon, foi lançado nos EUA a três minutos dos 90, para o lugar de Sergiño Dest, jogador do Barça.

No País de Gales, o grande destaque foi a ausência de Gareth Bale, que viu o jogo da bancada.