Há 26 min
VÍDEO: Eustáquio arrisca de longe e estreia-se a marcar na MLS
Médio emprestado pelo FC Porto fechou a vitória dos Los Angeles FC em Houston
Ao quarto jogo, Stephen Eustáquio estreou-se a marcar pelos Los Angeles FC, fechando a vitória por 2-0 na casa do Houston Dynamo com um belo golo, de fora da área, com um remate rasteiro e colocado.
Numa equipa em que figuram nomes importantes como os de Hugo Lloris ou Son Heung-min, o médio, que foi cedido até junho, pelo FC Porto, ao clube da Califórnia, vai dando nas vistas na MLS.
O golo apontado por Eustáquio foi um dos destaques de uma madrugada em que o Atlanta United, de Pedro Amador, perdeu com os San Jose Earthquakes (2-0).
Destaque ainda para o bis de Thomas Muller na vitória dos Vancouver Whitecaps, por 3-0, frente ao Toronto FC.
