Joe Orians, um funcionário da Liberty-Benton Middle School, em Findlay, Ohio, nos Estados Unidos, protagonizou um momento que certamente já muitos tentaram por carolice, mas este acabou bem-sucedido… e gravado pelas câmaras de segurança do pavilhão.

Enquanto tratava da lida do recinto, o cuidador, com uma bola de basquetebol, de costas para o cesto, lançou-a e acabou por acertar. Depois, seguiu a sua vida com o material de limpeza.

Publicado a 4 de fevereiro por um dos responsáveis da escola, Kyle Leatherman, no Twitter, o vídeo original tem já cerca de 370 mil visualizações e quase 13 mil gostos. «